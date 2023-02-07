"Оставь эти фото для альбома": Ксению Мишину раскритиковали из-за улыбающегося снимка из Бельгии

Украинская актриса Ксения Мишина находится за границей, где побывала на премьере сериала с ее участием. Она выложила улыбающееся фото, но в ответ ее раскритиковали.

На днях украинская актриса Ксения Мишина отправилась в Бельгию, где побывала на премьере сериала Fair Trade 2. Артистка также снималась в ленте и вышла на красную дорожку.

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Почему Ксению Мишину раскритиковали

В преддверии премьеры сериала Ксения Мишина опубликовала свое фото на фоне Кафедрального собора в Антверпене, на котором позировала с широкой улыбкой. "Счастье – это так просто", – поделилась артистка.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма актрисы

Правда, пользователи сети не оценили счастливое фото знаменитости. Они упрекнули звезду в том, что она развлекается, пока в стране война. Также Ксении посоветовали подобные кадры не публиковать в сети.

"Да, хорошо, где нас нет... Мы ежеминутно в напряжении, потому что война продолжается, гибнут люди!";

"Война нам показала, что величайшее счастье – это когда рядом родные живы и здоровы, и у тебя есть возможность их обнять";

"Это просто, когда есть деньги и возможность";

"Ну у нас здесь этакое счастье";

"Нет, Ксения, сложно, когда ты в Украине";

"Очень хорошо, что у тебя есть возможность уехать за границу и быть там счастливой. Но, пожалуйста, не выкладывай больше таких фото, когда у нас ребята гибнут на передовой. Оставь эти фото для своего альбома".

Но другие обратили внимание на то, что Ксения Мишина, вероятно, говорит о том, что важно испытывать разные эмоции и не позволять себе опускать руки.

"Жизнь очень быстро проходит. Наслаждайтесь ей по полной. От войны, постоянных тревог нужно хоть на пару дней сменить картинку. Дети не должны оставаться детства и положительных эмоций, видеть счастливую маму";

"Люди, вы все с ума сошли, что ли? Запрещаете людям быть счастливыми и здоровыми? Верните себе адекватность";

"Смысл этого поста от Ксении, думаю, не о развлечениях или беззаботности в то время, когда в твоей стране война, а о том, что нужно ценить каждый день своей жизни, радоваться мелочам, иметь и ценить жизнь и маленькие радости, так, как это возможно в настоящее время. Надо жить, радоваться, несмотря на все трудности настоящего – ведь мы живы".

Интересно, что Ксении Мишиной за время войны "прилетало" неоднократно: