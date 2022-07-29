Ксения Мишина учится стрелять из боевого оружия: неожиданное видео с полигона

Украинская актриса Ксения Мишина эмоционально реагировала на возможную мобилизацию звезд, но на днях удивила новое видео. Звезда училась стрелять из пулемета и автомата.

Известная украинская актриса Ксения Мишина недавно вернулась в Украину, поэтому решила научиться стрелять из оружия. Знаменитость уехала на военный полигон, где осваивала пулемет, автомат и РПГ.

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Ксения Мишина учится стрелять из оружия

Актриса поделилась, что война меняет не только приоритеты, но и убеждения. Потому и она решила узнать, что такое настоящее оружие. Это "знакомство" было для нее достаточно эмоциональным.

Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я произвела первый выстрел, я почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или ощущение силы… не знаю!

– поделилась Ксения.

"Но это было что-то, что я никогда не испытывала. Наверное, эти чувства и питают наших воинов, а когда сюда добавляется патриотическое дело, любовь к нашей жизни – защищать землю и своих близких, они становятся не просто войнами, а сверхлюдьми!".

Ксения Мишина училась стрельбе: смотрите видео

Также стрелять учился и 10-летний сын актрисы. "Еще вчера, 23 февраля, я пыталась сохранить сына от стрессов, агрессии во дворе и на детской площадке. А сегодня я уже не могу сопротивляться тому, что он "ребенок войны".



Сын Ксении Мишиной на полигоне / Фото с инстаграм-сториз

Актриса поддержала женщин на войне

, ранее Ксения Мишина довольно скептически отнеслась к возможной мобилизации женщин . Она призналась, что очень эмоциональна, поэтому вряд ли выдержала бы такое напряжение. "Я сразу упаду от стресса. Мне кажется, куда-то моя кукуха поедет. Для меня очень страшно реально оказаться в горячей точке".

Ксения Мишина напомнила, что в украинской армии служит более 50 тысяч женщин на разных позициях и должностях.

Вдумайтесь, пятьдесят тысяч обычных украинских девушек, женщин, чьих-то мам, сестер подруг. Еще недавно большую часть из них волновали очень простые жизненные вопросы: как лучше позаботиться о семье, как все успеть, и иногда, как сделать себя счастливой. А сегодня они пошли в новый и сложный опыт, чтобы расширить круг своей семьи до размеров всей страны!

– написала актриса.

"Украинки, я всегда гордилась вами и пыталась своей деятельностью вносить вклад в жизнь женщин нашей страны! Но сегодня я не просто горжусь, я учусь у вас, увлекаюсь, я отправляю вам низкий поклон! Вы и есть лучшая иллюстрация храбрости, верности и любви!" Спасибо всем, кто причастен к этому опыту, он точно изменил меня навсегда!" – подытожила звезда.