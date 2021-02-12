Украинская актриса и героиня проекта "Холостячка" примерила соблазнительный пляжный образ на побережье Доминиканы. Волшебные пейзажи острова прекрасно гармонировали с образом женщины.

Пока Ксения уже неделю находится на райском отдыхе, ее профиль в инстаграме наполняется новыми привлекательными фото.

К слову Жена Владимира Остапчука позировала в прозрачном бюстгальтере на Мальдивах: фото

Ксения Мишина на побережье Доминиканы

Для новой фотографии звезда примерила раздельный купальник в черно-белую полоску, который состоял из удобного топа и трусиков с высокой посадкой. На голову звезда надела соломенную шляпу с трендовой цепочкой, чтобы уберечься от горячего солнца. Ксения позировала в профиль, сидя на коленях в песке.



Соблазнительная Ксения Мишина / Фото с инстаграма Ксении Мишиной

Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создадут красивый загар... Второе удается пока сложнее,

– шутливо написала Ксения в заметке под фото.

Некоторые фанаты отметили, что Александр Эллерт – ее избранник на шоу "Холостячка" – стал лучше управляться с камерой и делать актрисе красивые фото:

"Уровень профессионализма Саши в искусстве фотографирования заметно улучшается!"

"Фантастически красивая!"

"Очень красивая!"

"Классная, счастливая!"

"SPF нужен 100".

"Ой, ты наш симбиоз!"

Другие фото Ксении в пляжном образе

Стоит добавить, что Мишина ранее публиковала похожие фото в этом же образе, правда, тогда она позировала, лежа на песке. Там она демонстрировала свои длинные стройные ноги и подтянутое тело.



Ксения Мишина на Доминиканских островах / Фото с инстаграма Ксении Мишиной

Также любимый Ксении Александр устроил фотосессию женщине на одной из пальм.



Поразительное фото главной героини "Холостячки" / Фото с инстаграма Ксении Мишиной