Ксения Мишина показала соблазнительные формы в купальнике на Доминикане
Украинская актриса и героиня проекта "Холостячка" примерила соблазнительный пляжный образ на побережье Доминиканы. Волшебные пейзажи острова прекрасно гармонировали с образом женщины.
Пока Ксения уже неделю находится на райском отдыхе, ее профиль в инстаграме наполняется новыми привлекательными фото.
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Ксения Мишина на побережье Доминиканы
Для новой фотографии звезда примерила раздельный купальник в черно-белую полоску, который состоял из удобного топа и трусиков с высокой посадкой. На голову звезда надела соломенную шляпу с трендовой цепочкой, чтобы уберечься от горячего солнца. Ксения позировала в профиль, сидя на коленях в песке.
Соблазнительная Ксения Мишина / Фото с инстаграма Ксении Мишиной
Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создадут красивый загар... Второе удается пока сложнее,
– шутливо написала Ксения в заметке под фото.
Некоторые фанаты отметили, что Александр Эллерт – ее избранник на шоу "Холостячка" – стал лучше управляться с камерой и делать актрисе красивые фото:
- "Уровень профессионализма Саши в искусстве фотографирования заметно улучшается!"
- "Фантастически красивая!"
- "Очень красивая!"
- "Классная, счастливая!"
- "SPF нужен 100".
- "Ой, ты наш симбиоз!"
Другие фото Ксении в пляжном образе
Стоит добавить, что Мишина ранее публиковала похожие фото в этом же образе, правда, тогда она позировала, лежа на песке. Там она демонстрировала свои длинные стройные ноги и подтянутое тело.
Ксения Мишина на Доминиканских островах / Фото с инстаграма Ксении Мишиной
Также любимый Ксении Александр устроил фотосессию женщине на одной из пальм.
Поразительное фото главной героини "Холостячки" / Фото с инстаграма Ксении Мишиной
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