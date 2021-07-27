Начались съемки нового сезона популярного шоу талантов. В этом году выступления конкурсантов будут оценивать трое звездных судей. Среди них Ксения Мишина.

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Образ Ксении Мишиной

Стилисты и визажисты проекта поработали над образом актрисы. Ксения предстала перед камерами в элегантном белом костюме, состоявшем из широких брюк с высокой посадкой и удлиненного пиджака, который не застегивался. Под пиджак она надела обольстительный корсет бежевого цвета, который подчеркнул фигуру.

Телевизионный образ Мишиной довершили длинные серьги. Ее волосы уложили ровно и убрали назад. На лице сделали макияж с акцентом на глазах и матовой помадой коричневого цвета на губах.

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В заметке под фото Ксения поделилась эмоциями со съемок: "Представляете, я в составе жюри "У Украины есть талант"! Это для меня чрезвычайное событие. Когда-то я только могла представить, что смогу иметь такую ответственность перед своей страной, а сегодня моя мечта превратилась в реальность. Я хочу стать поддержкой для многих украинцев, которые смело выйдут на эту сцену. Нас ждут сотни талантов, о которых вы узнаете уже осенью! С большой любовью к вам".