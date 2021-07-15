Ксения Мишина похвасталась стройной фигурой в черном бикини: жаркое фото

Украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина поплавала в бассейне. Это замечательный вид отдыха в жаркий летний день. Также знаменитость похвасталась роскошной фигурой в черном бикини.

В солнечные летние дни хочется как можно больше времени проводить в бассейне, на реке или берегу моря. Ксения Мишина присоединилась к числу звездных коллег, отправившихся в отпуск. На личной странице в инстаграме она уже делится яркими фотографиями с отдыха.

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Фото Мишиной в купальнике

Ксения не раз признавалась, что обожает жаркую летнюю погоду. Однако никогда не отказывается от времяпрепровождения в бассейне. Мишина опубликовала фото с отдыха, где плавает в бассейне на матрасе в виде пиццы.

Актриса надела сплошной купальник черного цвета. Наряд хорошо подчеркнул все прелести тела знаменитости, ее длинные стройные ноги. Ксения позировала, эротично выгнувшись, что еще больше взбудоражило воображение ее поклонников. Длинные роскошные волосы звезда собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику.

На лице Мишиной сияла улыбка. Она сполна наслаждалась долгожданным отдыхом.



Ксения Мишина в черном бикини / Фото из инстаграма Ксении Мишиной