Ксенія Мішина похизувалася стрункою фігурою в чорному бікіні: спекотне фото

Українська акторка, головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина поплавала у басейні. Це чудовий вид відпочинку в спекотний літній день. Також знаменитість похизувалася розкішною фігурою в чорному бікіні.

В сонячні літні дні хочеться якомога більше часу проводити в басейні, на річці чи березі моря. Ксенія Мішина приєдналася до числа зіркових колег, які відправилися у відпустку. На особистій сторінці в інстаграмі вона вже ділиться яскравими світлинами з відпочинку.

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Фото Мішиної в купальнику

Ксенія не раз зізнавалася, що обожнює спекотну літню погоду. Однак ніколи не відмовляється від проведення часу в басейні. Мішина оприлюднила фото з відпочинку, де плаває в басейні на матраці у вигляді піци.

Акторка одягнула суцільний купальник чорного кольору. Вбрання гарно підкреслило усі принади тіла знаменитості, її довгі стрункі ноги. Ксенія позувала, еротично вигнувшись, що ще більше розбурхало уяву її прихильників. Довге розкішне волосся зірка зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику.

На обличчі Мішиної сяяла усмішка. Вона сповна насолоджувалася довгоочікуваним відпочинком.



Ксенія Мішина в чорному бікіні / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної