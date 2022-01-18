Ксения Мишина поддержала Анну Тринчер в решении увеличить грудь

20-летняя актриса и певица Анна Тринчер 13 января увеличила грудь. Артистку поддержала ее коллега Ксения Мишина, которая отметила, что ей очень нравится отношение Анны к себе, к принятию себя.

Ксения Мишина высказалась в личном блоге в инстаграме. Актриса объяснила, почему поддержала Анну, если одной из главных тем ее блога является принятие себя.

До темы Не могла определиться с размером, – Анна Тринчер увеличила грудь

Ксения Мишина об увеличении груди Анны Тринчер

Актриса поделилась, что ее постоянно спрашивают о хирургическом вмешательстве, а также по теме принятия себя.

Меня часто спрашивают, как отношусь к изменениям во внешности. Многие люди считают, что человек, который полностью принял себя, не может хотеть изменить себя. То есть любовь к себе – это остановка в развитии,

– подчеркнула Ксения.

Однако сама Мишина считает, что человек может менять себя из состояния любви, принятия и при этом чувствовать себя сексуальным, красивым, но желать стать лучше. Но есть другой путь – подходить к зеркалу, ненавидеть себя, хотеть полностью изменить. Это два совершенно разных пути.

Звезда не обошла вниманием операцию по увеличению груди, которую на днях сделала Анна Тринчер: "Я поддержала ее в этом, потому что мне очень нравится ее отношение к себе, принятие себя. При этом она открыто и смело заявляет об операции".