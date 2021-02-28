Победитель "Холостячки "Александр Эллерт принял участие в проекте "сильный". Он рассказал, что около 10 лет делает маникюр и считает нормальным ухаживать за собой.

Автор "Квартала 95 "Александр Эллерт дал новое интервью в рамках проекта "Сильный". Он рассказал об отношении к стереотипам по поводу мужской внешности.

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Александр Эллерт о стереотипах относительно мужской внешности

Избранник Ксении Мишиной признался, что часто посещает салон красоты и делает маникюр.

Я делаю маникюр уже лет десять. Хожу к мастерам девушек, которые знают все сплетни. Это стереотип? Да. Более того, без проблем могу покрасить ногти. И появиться на телевидении с этими накрашенными ногтями,

– рассказал артист.

Александр Эллерт поделился, что большинство его знакомых положительно воспринимает мужской маникюр. При этом меньшинство пишет ему по поводу этого. Юморист подчеркнул, что ему все равно, красят ли люди ногти, какую носят одежду и есть ли у них пирсинг и татуировки.

"Если человек интересный, то совершенно неважно, какой у него внешний вид. У меня огромное количество знакомых, которые неординарно выглядят. И мне это не мешает с ними общаться, узнавать их мнение по поводу всего, что происходит в мире. Ведь мне интересно с ними как с людьми", – подчеркнул Александр.

Участник "Холостячки" убежден, что мужчина, как и женщина, должен ухаживать за собой. Он отметил, что недавно у него была новая стрижка и укладка, а раз в месяц он посещает косметолога. Также Александр Эллерт делает маникюр 2 раза в месяц и считает, что это вполне нормально.

Перед тем как выйти куда-то, думаю, что надеть. Я считаю, что это нормально, когда мужчина ухаживает за собой и думает, не дырявые ли у него носки. Я вот вообще в цветных хожу, с лимонами. У меня нет обычных черных или белых. Это же прикольно!

– рассказал сценарист.

Смотрите интервью Александра Эллерта – "Сильный" онлайн: