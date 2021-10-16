Ксения Мишина надела корсет на розовый жакет: фото образа

Экс-холостячка Ксения Мишина любит экспериментировать с образами. На съемках шоу "Україна має талант" она появилась в розовом жакете и прозрачном корсете. Смотрите дальше и убеждайтесь, что фэшн-попытка ей удалась.

В повседневной жизни Ксению Мишину редко можно увидеть в мини-платьях или на каблуках. Она подбирает наряды, в которых комфортно чувствовала бы себя в течение насыщенного дня. Чего не скажешь об актрисе в кадре. С телеэкрана она ослепляет женственностью и сексуальностью.

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Образ Ксении Мишиной

За судейским столом "Україна має талант" звезда предстала в ярком аутфите. Она надела удлиненный жакет насыщенно-розового цвета. Под верх прямого кроя Мишина не подобрала ни штаны, ни юбку. Так, судья проекта сверкнула стройными подтянутыми ножками.

Чтобы подчеркнуть талию, актриса надела на жакет прозрачный корсет черного цвета. Он украшен кисточками из блестящего камня. Эта деталь сделала образ Ксении Мишиной еще более сияющим.



Ксения Мишина в розовом жакете и корсете / Фото из инстаграма актрисы

Роскошные волосы актрисы hair-стилисты уложили в легкие локоны. Визажисты же сделали макияж с акцентом на глаза – стрелки и накладные ресницы. Из аксессуаров на Мишиной кольца и серьги-кольца с камнями.



Ксения Мишина с Евгением Котом и Сергеем Притулой / Фото из инстаграма актрисы

Образы Ксении Мишиной на "Україна має талант"