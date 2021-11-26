Ксения Мишина надела "голое" платье для ночной фотосессии в ОАЭ

После окончательного разрыва с Эллертом Ксения Мишина взяла подруг и полетела в ОАЭ. В роскошном 5-звездочном отеле она устроила ночную съемку в "голом" платье с блестками от бренда Gasanova.

Последние четыре месяца вокруг пары из "Холостячки" крутились интриги, потому что они то сходились, то расходились, однако не афишировали этого в сети. На днях Ксения Мишина и Александр Эллерт якобы окончательно порвали, отписавшись друг от друга в инстаграме. И пока фаны льют слезы, актриса отдыхает на элитном курорте в ОАЭ.

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Со звездными подругами и другими представителями украинского шоу-биза Мишина прилетела в новенький отель в Абу-Даби. Ночью она устроила горячую съемку возле бассейна.

Для фотосессии актриса надела "голое" платье – полностью прозрачный наряд из Crystal Collections украинского бренда Gasanova. Стоимость подобного платья длины макси составляет 65 500 гривен! Несмотря на заоблачную цену, Ксения Мишина не первая звезда, которая приобрела в гардероб платье от Эльвиры Гасановой. Точно такое же есть у солистки группы KAZKA Александры Зарицкой.

Под "голый" наряд экс-героиня "Холостячки" надела черное белье, которое засветила в кадре. С легким макияжем и выпрямленными волосами Мишина охотно демонстрировала фигуру с самых лучших ракурсов.

Ксения Мишина в "голом" блестящем платье / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина в "голом" блестящем платье / Фото из инстаграма актрисы