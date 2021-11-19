Крысиные гонки, – Кристина Соловий о начале своей карьеры

Украинская певица Кристина Соловий вспомнила, как начинала музыкальную карьеру в Киеве. Борьбу за славу и популярность артистка сравнила с "крысиными гонками".

Известная певица Кристина Соловий опубликовала сообщение, в котором рассказала о начале своей карьеры. Чтобы обрести популярность, девушка переехала в Киев.

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Когда я ворвалась в столицу и начала заниматься музыкой – это были "крысиные гонки", и они даже сейчас иногда меня поглощают,

– поделилась Кристина Соловий.

Артистка добавила, что часто наблюдает за молодыми артистами, которые пытаются превзойти самих себя и сравнивать себя с другими. По ее мнению, это очень истощает музыкантов.

"Я не хочу быть одной из таких людей, поэтому я стараюсь слушать себя и всем советую поступать так же. Вы проживаете свою жизнь не для того, чтобы кому-то понравиться. Ведь как бы вас ни грели все эти условные "лайки", в итоге вы от этого счастливыми не станете. Будьте внимательны к себе и ко всему, что вы делаете", – подытожила Кристина.



Кристина Соловий / Фото из инстаграма Кристины Соловий

Как начиналась карьера Кристины Соловий

Дебют на телевидении Кристины Соловий состоялся на "Голосе страны" в 2013 году. Она спела лемковскую песню "Горе долом ходжу".

Девушка попала в команду Святослава Вакарчука. Тогда она заявляла, что не будет исполнять российскую поп-музыку и откажется от участия в проекте, если в него вернутся Тина Кароль или Александр Пономарев.

Кристина Соловий дошла до полуфинала шоу. После его окончания она начала работу со Святославом Вакарчуком и выпустила первые песни под его продюсерством.

Текст публикации Кристины Соловий

Когда я ворвалась в столицу и начала заниматься музыкой – это были "крысиные гонки", и они даже сейчас иногда меня поглощают. Я смотрю на других молодых артистов, как они пытаются быть везде, как стараются быть лучше себя, других, постоянно себя с кем-то сравнивают. Это очень изнуряет, человек быстро выгорает. Я не хочу быть одной из таких людей, поэтому стараюсь слушать себя и всем советую поступать так же. Вы проживаете свою жизнь не для того, чтобы кому-нибудь понравиться. Потому что как бы вас ни грели все эти условные "лайки", в итоге вы от этого счастливыми не станете. Будьте внимательны к себе и ко всему, что вы делаете.