Стивен Кинг отреагировал на "хлопок" на Крымском мосту и резко ответил на нытье россиян
Источник:Стивен Кинг
Пока россияне штурмуют АЗС и ищут виновных в подрыве Крымского моста, писатель-фантаст Стивен Кинг продолжает поддерживать Украину. Он отмечает цинизм оккупантов, которые жалуются на "терроризм".
Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, который "взорвал" сеть и морально-психологическое состояние россиян. Оккупанты заскулили из-за "украинских вандалов", а "хлопок" назвали "терактом". Мимо этого бесстыдного нытья не прошел американский писатель Стивен Кинг, который с первых дней войны болеет за Украину.
Читайте также "С днем рождения, Вова": звезды не сдерживают эмоций по поводу "хлопка" на Крымском мосту
Как Стивен Кинг отреагировал на "хлопок" на Крымском мосту
После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после разрушения до основания целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это требует чертового пирога,
– написал Стивен Кинг в твиттере.
За такое заявление писателя "засыпали" лайками. На данный момент его твит набрал 90 тысяч отметок "нравится" и множество комментариев в стиле:
- "Я должен с этим согласиться";
- "Это для них оправдание, чтобы вызвать больше хаоса";
- "То, что раньше называлось двойными стандартами, теперь должно называться российскими стандартами".
Как Стивен Кинг поддерживает Украину
- 28 февраля писатель публично поддержал Украину – запостил фото в футболке с сине-желтой надписью I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину".
- После этого он наложил личные санкции на Россию – остановил издательство своих книг в стране, где считался самым популярным писателем.
- В сентябре "король ужасов" радовался успехам ВСУ на Харьковщине, говоря, что "украинцы надирают задницы" россиянам.
- На днях Стивен Кинг приказал России "забираться на х*й из Украины". По его словам, это требование всего мира.