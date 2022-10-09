Стивен Кинг отреагировал на "хлопок" на Крымском мосту и резко ответил на нытье россиян

Пока россияне штурмуют АЗС и ищут виновных в подрыве Крымского моста, писатель-фантаст Стивен Кинг продолжает поддерживать Украину. Он отмечает цинизм оккупантов, которые жалуются на "терроризм".

Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, который "взорвал" сеть и морально-психологическое состояние россиян. Оккупанты заскулили из-за "украинских вандалов", а "хлопок" назвали "терактом". Мимо этого бесстыдного нытья не прошел американский писатель Стивен Кинг, который с первых дней войны болеет за Украину.

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Как Стивен Кинг отреагировал на "хлопок" на Крымском мосту

После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после разрушения до основания целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это требует чертового пирога,

– написал Стивен Кинг в твиттере.

За такое заявление писателя "засыпали" лайками. На данный момент его твит набрал 90 тысяч отметок "нравится" и множество комментариев в стиле:

"Я должен с этим согласиться";

"Это для них оправдание, чтобы вызвать больше хаоса";

"То, что раньше называлось двойными стандартами, теперь должно называться российскими стандартами".

Как Стивен Кинг поддерживает Украину