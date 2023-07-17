Праздник какой-то, – Огневич, Осадча и другие с юмором реагируют на взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля на Крымском мосту была слышна серия взрывов. Сегодня – это одна из главных тем для обсуждения, в том числе среди украинских звезд.

В сети активно обсуждают сегодняшние ночные взрывы на Крымском мосту. Украинские звезды реагируют на новости с юмором, пишет 24 Канал.

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Злата Огневич

Певица сняла юмористическое видео, где пошутила о "родственниках из Крыма", которые известили "печальную новость" о взрывах на мосту.

Утро начинается не с кофе. Слава нашим героям! Слава Украине,

– написала Злата.

Катя Осадчая распространила шутливый твит о разрушенном мосте. "Слава Украине! Слава ВСУ!".



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

МamaRika опубликовала сообщение, как в СБУ посмеялись над оккупантами из-за "хлопка" на Крымском мосту.

Просто праздник какой-то, а не утро,

– написала звезда.



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Решетник процитировала слова СБУ и показала последствия взрыва на Крымском мосту. Автомобильных связей там сейчас нет – россиянам предлагают воспользоваться объездными путями.



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк поблагодарила за хорошее утро ВСУ. "Боброе утро, несгибаемая нация. Спасибо Силам обороны за выходные, продолжаем донатить и работать".



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

"Утро может быть хорошим. Праздник приближается", – лаконично выразился Решетник.



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

Эктор Хименес-Браво посмеялся над россиянами, которые живут в оккупированном Крыму, и встретили "недоброе утро".



Звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

Что произошло на Крымском мосту