Том Круз, Дэвид Бекхэм, герцоги Кембриджские: какие звезды побывали на финале Евро-2020

11 июля в Лондоне состоялся грандиозный финал чемпионата Европы по футболу. На стадионе "Уэмбли" собрались тысячи болельщиков, которые поддерживали любимые сборные. В частности, на трибунах можно было увидеть Тома Круза, Дэвида Бекхэма и Герцогов Кембриджских с сыном Джорджем.

На финале Евро-2020 все, затаив дыхание, наблюдали на развитием игры и искренне болели за любимые команды. На трибунах собрались и знаментости, чтобы вживую увидеть борьбу итальянцев и англичан за звание чемпионов Европы по футболу. Кто именно попал в объективы телекамер – смотрите на Showbiz 24.

Смотрите также Вся Англия сейчас – это Джордж: 7-летний принц трогательно отреагировал на проигрыш Англии

Знаменитости на финале Евро-2020

Герцоги Кембриджские и принц Джордж

Принц Уильям и его сын обожают футбол, поэтому не смогли пропустить финал Евро-2020, который состоялся дома, в Лондоне. На стадионы они искренне радовались за любимую сборную и грустили после ее поражения.



Герцоги Кембриджские и принц Джордж на финале Евро-2020 / Фото Getty Images

Том Круз

Голливидуський актер Том Круз в Лондоне побывал на Wimbledon, а затем посетил финал чемпионата Европы по футболу. Он попал в объективы папарацци и с восторгом наблюдал за напряженным матчем.

Дэвид Бекхэм

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не смог не прийти поддержать родную команду. Мужчина искренне болел за англичан с трибун. Он сидел рядом с Томом Крузом.



Том Круз и Дэвид Бекхэм на финале Евро-2020 / Фото Getty Images

Аманда Голден

Британская телеведущая и актриса Аманда Голден также была на стадионе "Уэмбли". Она поддерживала английскую сборную.



Аманда Голден на финале Евро-2020 / Фото Getty Images

Stormzy

Британский музыкант Stormzy не пропустил финал Евро-2020. Он был на трибунах стадиона "Уэмбли".



Stormzy на финале Евро-2020 / Фото Getty Images

Стелла Маккартни

Английский модельер, дочь участника группы The Beatles – Пола Маккартни и фотографа, активистки за права животных Линды Маккартни – Стелла Маккартни также была на "Уэмбли".