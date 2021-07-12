Том Круз, Дэвид Бекхэм, герцоги Кембриджские: какие звезды побывали на финале Евро-2020
Источник:24 канал
11 июля в Лондоне состоялся грандиозный финал чемпионата Европы по футболу. На стадионе "Уэмбли" собрались тысячи болельщиков, которые поддерживали любимые сборные. В частности, на трибунах можно было увидеть Тома Круза, Дэвида Бекхэма и Герцогов Кембриджских с сыном Джорджем.
На финале Евро-2020 все, затаив дыхание, наблюдали на развитием игры и искренне болели за любимые команды. На трибунах собрались и знаментости, чтобы вживую увидеть борьбу итальянцев и англичан за звание чемпионов Европы по футболу. Кто именно попал в объективы телекамер – смотрите на Showbiz 24.
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Знаменитости на финале Евро-2020
Герцоги Кембриджские и принц Джордж
Принц Уильям и его сын обожают футбол, поэтому не смогли пропустить финал Евро-2020, который состоялся дома, в Лондоне. На стадионы они искренне радовались за любимую сборную и грустили после ее поражения.
Герцоги Кембриджские и принц Джордж на финале Евро-2020 / Фото Getty Images
Том Круз
Голливидуський актер Том Круз в Лондоне побывал на Wimbledon, а затем посетил финал чемпионата Европы по футболу. Он попал в объективы папарацци и с восторгом наблюдал за напряженным матчем.
Дэвид Бекхэм
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не смог не прийти поддержать родную команду. Мужчина искренне болел за англичан с трибун. Он сидел рядом с Томом Крузом.
Том Круз и Дэвид Бекхэм на финале Евро-2020 / Фото Getty Images
Аманда Голден
Британская телеведущая и актриса Аманда Голден также была на стадионе "Уэмбли". Она поддерживала английскую сборную.
Аманда Голден на финале Евро-2020 / Фото Getty Images
Stormzy
Британский музыкант Stormzy не пропустил финал Евро-2020. Он был на трибунах стадиона "Уэмбли".
Stormzy на финале Евро-2020 / Фото Getty Images
Стелла Маккартни
Английский модельер, дочь участника группы The Beatles – Пола Маккартни и фотографа, активистки за права животных Линды Маккартни – Стелла Маккартни также была на "Уэмбли".