Крутой пацан получился, – MamaRika рассказала о новорожденном сыне

Несколько часов назад певица MamaRika впервые стала мамой. Она родила сына в частном роддоме столицы. Звездные супруги не рассекречивают имя сына, однако признаются, что он получился "крутым пацаном".

32-летняя MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) впервые после рождения сына вышла на связь с фолловерами. Певица не рассекретила, как прошли роды, однако сообщила, что сейчас у них период реабилитации.

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По словам артистки, пока она спала, за сыном ухаживал новоиспеченный отец Сергей Середа. Звезда не спешит показывать сына публике, однако признается, что он родился красавчиком.

Отходим, набираемся сил все трое. Очень счастливы. Нам нужно время, чтобы восстановиться и наслаждаться каждой секундой, у нас такой пацан крутой получился,

– поделилась MamaRika.

В комментарии ТСН юморист Сергей Середа признался, что поддерживал жену во время схваток, однако в самый важный момент покинул родильный зал. Он вернулся, чтобы перерезать пуповину.

"Не стал ждать момента "открытия портала" и сработал на опережение. Я остался за дверью и, затаив дыхание, ждал детского крика, пока Настя делала подвиг", – рассказал муж MamaRika.

Напомним, пара долго размышляла над партнерскими родами, однако так и не решилась на них. MamaRika и Сергей Середа решили быть старомодными в глазах фанатов, но сделать лучше для семьи.