KRUТЬ призналась, как относится к решению провести Евровидение-2023 в Великобритании

Певица KRUТЬ во второй раз стала финалисткой Нацотбора на Евровидение. В этом году артистка стремится побывать на конкурсе, чтобы представить украинскую культуру, говорить о войне. Марина призналась, что отношение к проведению конкурса в Британии двояко.

Об этом она рассказала в интервью 24 канала. А также поделилась, что мотивировало ее к участию в Нацотборе в этом году.

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"С одной стороны, мне жаль, что в следующем году Украина не примет Евровидение. С другой стороны, это хорошо, потому что сейчас имеем гораздо более важные потребности. Я хочу, чтобы мы победили в главной борьбе. В этой битве заранее есть победитель, ведь правда и воля всегда побеждают", – сказала артистка.

Исполнительница добавила, что в этом году приняла участие в Нацотборе, потому что враг пришел на наши земли, чтобы уничтожить нацию, которая начинается с культуры и языка, а Евровидение – это площадка для презентации культуры и показа культурного кода огромной аудитории.

Украина не может упустить это время. Мы должны избрать достойного представителя Украины, который напомнит, что у нас до сих пор идет война,

– подчеркнула KRUТЬ.

Марина будет бороться за право представлять Украину на конкурсе с песней "Колыскова", которую посвятила всем украинским детям.

"Колыскова" – песня об глазах, держащих небо. Я написала ее о моих близких на фронте. Да, мой парень, мой менеджер, мои друзья и подруги сейчас служат в рядах ВСУ. Некоторые из них находятся на линии столкновения с врагом, где и были сняты уникальные кадры, которые использовались в этом видео,

– прокомментировала певица.

KRUТЬ – "Колыскова": смотрите видео онлайн