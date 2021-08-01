Кровоизлияние в мозг и кома: танцора Нади Дорофеевой жестоко избили в Киеве
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Популярная певица Надя Дорофеева ошеломила фанов жуткой новостью. Звезда сообщила, что танцора ее балета жестоко избили в Киеве.
Инцидент произошел в ночь на 1 августа, после сольного концерта Нади Дорофеевой, в котором еще участвовал танцор Евгений. Артистка сообщила, что юноша никого не трогал, однако на выходе из гей-клуба Lift на него набросился неизвестный мужчина.
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Женя с друзьями вышел из клуба, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об ограждение и еще один удар вслед,
– написала певица.
Она рассказала, что танцовщик получил тяжелые травмы. У него было кровоизлияние в мозг, поэтому медикам пришлось сделать трепанацию черепа и ввести юношу в медикаментозную кому.
"Самое важное сейчас, чтобы Женя выздоровел, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал", – добавила Надя Дорофеева.
К слову, свидетели жестокого избиения есть, а заявление в полицию уже написано. Поэтому звезда обратилась к 5-миллионной аудитории подписчиков с просьбой сообщить ей, если кто-то узнал мужчину на видео.
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На жуткое сообщение отреагировали успешные коллеги и друзья Нади Дорофеевой, которых потрясло жестокое избиение танцора:
- Леся Никитюк: "Господи, какой ужас";
- Настя Каменских: "Боже! Это ужасно! Скорейшего выздоровления";
- Джамала: "Ужас. Пусть скорее выздоровеет";
- Мишель Андраде: "Какой ужас".
Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес также не остался в стороне от жуткого инцидента. "Давайте найдем героя, который просто так подходит и бьет человека, тот падает головой об забор, а он подходит и добивает", – заявил он в инстаграм-сторис.