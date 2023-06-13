Держись, родной город, – Анатолий Анатолич с болью отреагировал на удар по дому в Кривом Роге

Оккупанты сегодня ночью нанесли удар по Кривому Рогу. Произошло попадание по пятиэтажке. Анатолий Анатолич с болью отреагировал на трагедию в родном городе.

Ночью 13 июня российские захватчики выпустили ракету по жилому дому в Кривом Роге. Это родной город Анатолия Анатолича, потому он не смог умолчать об ударе.

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Анатолий Анатолич о доме в Кривом Роге

Шоумен признался, что знает пострадавший от обстрела дом. Но добавил, что жил в похожем в Кривом Роге.

Кривой Рог. Ночь. Удар. Я знаю этот дом. Не буду говорить, где он, к официальным заявлениям. Я вырос в таком же, на 5-м этаже без лифта,

– вспомнил ведущий.

"Мое детство было таким как у всех, несмотря на то, что это было бедное детство 90-х, сейчас я понимаю, что оно было безопасным и беззаботным. А детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них получается. Держись, родной город ", – добавил Анатолич.



Изуродованный дом в Кривом Роге / Фото из инстаграма Анатолича

Что известно о ракетном ударе