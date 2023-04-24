Больно, – Кристина Соловой показала щемящее видео с погибшим на войне Ростислав Янчишеном

Украинская певица Кристина Соловой опубликовала щемящее видео с Ростислав Янчишеным, на днях погибшим на фронте. В ролике артист театра Одесской оперы и балета танцевал под ее песню "Тримай".

На прошлой неделе в боях с оккупантами погиб артист балета Ростислав Янчишен, который в первые дни войны пошел добровольцем в ряды ВСУ. Кристина Соловой решила напомнить о танцоре.

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Певица почтила память погибшего артиста. Соловей поделилась видео, на котором Ростислав Янчишен нежно танцует под ее песню.

Больно сейчас смотреть этот прекрасный танец под мою песню. На видео артист театра Одесской оперы и балета Ростислав Янчишен. На днях погиб в войне. Хочу, чтобы о нем не забыли. Хочу, чтобы весь мир знал!,

– написала она.

Кристина отметила, что в защиту Украины становятся лучшие люди, и это хорошо знает враг. "Россияне продолжают свою кровавую расправу уже третий век подряд только за то, что мы являемся", – считает она.

Соловей заявила, что, несмотря на цинические усилия окупантов, им не уничтожить украинскую нацию и украинскую культуру. "Не вынуть из нее душу! Слава Украине!", – добавила певица.

В комментариях к сообщению Кристины Соловой украинцы болезненно отреагировали на потерю Ростислава:

"Это шедевр, который должен видеть весь мир. Наши воины, наши ангелы, благодарю вас за жизнь".

"Боже, как болит каждый из нас".

На самом деле герои умирают. И от этого невыносимо больно. Он всегда будет в нашей памяти и сердцах. Теперь он ограждает нас с небес. Вечная слава Герою Украины!

"Сердце рвется… слава и вечная память!"

"Проклятая Россия. Не забудем и не простим".

"Героям слава! Светлая память..."

Что известно о Ростиславе Янчишене

Родился 20 мая 1991 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Получив хореографическую подготовку в киевском художественном вузе, он попал по разделу в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета.

В то же время, художественная деятельность не была препятствием для активной гражданской позиции Ростислава. Он вместе с балетной труппой театра объездил многие страны.

К слову, певица Ирина Федишин написала трогательное обращение к своему покойному брату Роману Климковичу, погибшему в бою под Бахмутом. 23 апреля военному должно было исполниться 34 года. Она умилила сеть видео с кадрами Романа.