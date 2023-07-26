Скоро, — Кристина Решетник неожиданно намекнула на четвертую беременность

Жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась архивными фото, сделанными во время последней беременности. Она призналась, планируют ли они с мужем еще одного ребенка.

Звездные супруги сейчас воспитывают трех сыновей – Ивана, который пошел в 3 класс, Дмитрия, который ходит в садик, и самого маленького Александра. В своих инстаграм-сторис жена украинского ведущего отметила, что скучает по беременности, поскольку ей очень нравится это состояние и чувство. Она убеждена, что это "самое прекрасное, что может произойти с женщиной".

Это интересно Он ответил ей, – Маша Ефросинина рассказала, как нашла в телефоне мужчину переписку с женщиной

Кристина Решетник о четвертом ребенке

Женщина поделилась, что все три сына были запланированы, они мечтали о большой семье еще давно. В одном из интервью даже говорили, что хотели бы четверо детей. Кристина поделилась, что сейчас они планируют еще одну беременность. И хотят, что это произошло совсем скоро.

Дети – это радость и счастье,

– написала Кристина.



Кристина Решетник о четвертой беременности / Скриншот с инстаграмм-сторис



Кристина Решетник о еще одной беременности/ Скриншот из инстаграмм-сторис

Отметим, многодетный отец Григорий Решетник рассказал, что всерьез думает над тем, чтобы усыновить ребенка. Об етом семья Решетников задумалась еще в марте, когда увидела кадры эвакуации малышей из прифронтовых регионов. Фото и видео с детьми без родителей довели жену шоумена до слез. Но поскольку во время войны процесс усыновления невозможен, после победы Решетники хотят стать приемными родителями, и, возможно, даже не для одного малыша. Трое их сыновей мечтают и о брате, и о сестре.