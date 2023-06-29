"Люди гибнут, а кому-то весело": жена Решетника возмутила сеть роликом с концерта Бейонсе

Ведущий Григорий Решетник вместе с супругой посетил концерт Бейонсе в Польше. Кристина похвасталась видео с выступления звезды в сети, но украинцев разозлил счастливый ролик на фоне трагедий в Украине.

Григорий и Кристина Решетники приехали на днях в Варшаву, чтобы посетить концерт Бейонсе в рамках ее мирового турне. Жена телеведущего призналась, что это была ее мечта.

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Кристину Решетник раскритиковали за видео с концерта

Моя мечта сегодня сбылась. 5 лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила – мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… Словом, позволила себе немного переключиться и делюсь с вами вайбом в этот вечер,

– поделилась Кристина Решетник.

Звездная жена опубликовала радостное видео с концерта, где подпевает и танцует под хиты американской исполнительницы.

Украинцы не оценили ролик от Кристины Решетник. В сети возмутились и назвали видео неуместным в столь непростое время для страны. Фаны высказывают мнение, что жить нужно, но публиковать свои развлечения не следует.

"Как по мне, выставлять такое видео сейчас неуместно. Люди страдают, а вы сознательно выставляете свою радость. Если бы муж, отец или брат защищали нашу страну, то, думаю, что такого видео не было бы";

"Мужчине троих детей дали возможность не быть призванным, чтобы сидеть дома защищать детей, а не тусить, пока его детей защищают другие родители";

"Я за то, чтобы отвлечься, пойти на концерт. Но сейчас выставлять на показ, это немного неправильно. Тем более публичному человеку";

"Опомнитесь уже в конце концов! Разгружайтесь, но не щеголяйте! Имейте уважение к тем, кто хоронит своих детей, родителей, мужчин, братьев... Люди, которые в такие времена находят в себе силы кичиться отдыхами, развлечениями – вы бедны духовно, вы пусты";

Имейте уважение к тем, кто хоронит своих детей, родителей, мужчин, братьев... Люди, которые в такие времена находят в себе силы кичиться отдыхами, развлечениями – вы бедны духовно, вы пусты"; "Если бы мужчина был на нуле, то не веселились бы так. В нашем городе гибнут мирные жители , город почти сравняли с землей, некуда возвращаться, а кому-то весело . Это в Запорожской области. Неправильно это все, даже отвратительно";

, город почти сравняли с землей, некуда возвращаться, . Это в Запорожской области. Неправильно это все, даже отвратительно"; "Да, осуществилась ваша мечта, то зачем освещать это грандиозное событие? А вернитесь в Киев, будете снова ныть, что ночь проводите в бомбоубежище?".

Украинцев разозлило видео Кристины Решетник / Скриншоты из инстаграма

Следует добавить, что есть и те, кто поддерживает Кристину:

"Боже, какие душные комменты. "Сейчас нельзя ходить на концерты", то может лечь сразу в гроб и ждать пока прилетит ракета? Какие-то странные. Завтра может и не наступить, надо жить здесь и сейчас ";

"; "Да, война в Украине, но если же есть возможность отвлечься, то только за. А самое главное, что злые именно те, кто хочет, но не имеет возможности убежать хоть на день".

Решетников критикуют не впервые

Григорий Решетник имеет возможность уезжать за границу как многодетный отец. Но почти каждая его поездка завершается критикой от поклонников: