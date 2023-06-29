В Варшаве прогремел масштабный концерт американской певицы Бейонсе. На выступление попали и украинские звезды – среди них Оля Полякова.
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Оля Полякова сравнила шоу Бейонсе со своим
На своей странице певица поделилась кадрами из концерта знаменитости. Бейонсе удивила зрителей масштабным 3-часовым шоу и интересными элементами.
Среди них Оля Полякова заметила эффектное выступление на хрустальном коне, а также полет на сцене в плаще. Певица пошутила, что Бейонсе "скопировала" эти элементы из ее шоу "Королева ночи". Полякова на своих концертах также "летала" и пела на коне.
Боже, это моя лошадь. А я думаю, куда он из гаража делся. И в плаще я летала в "Королеве ночи". А говорите, они на нас не смотрят. Подсматривают,
– написала Оля Полякова.
Бейонсе "скопировала" шоу Поляковой: сравнение
Бейонсе "скопировала" шоу Поляковой / Колаж Showbiz24
Украинская звезда призналась, что шоу ей очень понравилось. Она вспомнила о том, что из-за вторжения артисты в Украине не могут делать такие концерты, но мы "прорвемся".
"Бейонсе, конечно, машина, как всегда. Шоу масштабное, очень крутое шоу, крутые костюмы. Мне кажется, что она более расслабленно работает, чем когда-либо. Она поет и танцует 3 часа. Крутая артистка и шоу. Все это можно делать у нас, только закончилась бы война и появились деньги", – поделилась Полякова.
Мировое турне Бейонсе
- Американская звезда Бейонсе 1 февраля 2023 года объявила о первом мировом туре за последние 7 лет – Renaissance World Tour, посвященном новому альбому Renaissance.
- Турне началось 10 мая в Швеции. Бейонсе сыграла масштабные шоу около 55 раз и посетила множество городов в странах Европы и США.
- Бейонсе подобрала множество невероятных образов для своих концертов. Среди именитых брендов, у которых одевается звезда, есть украинский бренд Руслана Багинского. Так, артистка выступает, в частности, в серебристом аутфите, который дополнила шляпа от Ruslan Baginskiy.