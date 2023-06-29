В Варшаве прогремел масштабный концерт американской певицы Бейонсе. На выступление попали и украинские звезды – среди них Оля Полякова.

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Оля Полякова сравнила шоу Бейонсе со своим

На своей странице певица поделилась кадрами из концерта знаменитости. Бейонсе удивила зрителей масштабным 3-часовым шоу и интересными элементами.

Среди них Оля Полякова заметила эффектное выступление на хрустальном коне, а также полет на сцене в плаще. Певица пошутила, что Бейонсе "скопировала" эти элементы из ее шоу "Королева ночи". Полякова на своих концертах также "летала" и пела на коне.

Боже, это моя лошадь. А я думаю, куда он из гаража делся. И в плаще я летала в "Королеве ночи". А говорите, они на нас не смотрят. Подсматривают,

– написала Оля Полякова.

Бейонсе "скопировала" шоу Поляковой: сравнение



Бейонсе "скопировала" шоу Поляковой / Колаж Showbiz24

Украинская звезда призналась, что шоу ей очень понравилось. Она вспомнила о том, что из-за вторжения артисты в Украине не могут делать такие концерты, но мы "прорвемся".

"Бейонсе, конечно, машина, как всегда. Шоу масштабное, очень крутое шоу, крутые костюмы. Мне кажется, что она более расслабленно работает, чем когда-либо. Она поет и танцует 3 часа. Крутая артистка и шоу. Все это можно делать у нас, только закончилась бы война и появились деньги", – поделилась Полякова.

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