Кристина Решетник показала стильный осенний образ: фото в коричневом тренче

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина обнародовала фото, которое сделала во время прогулки с младшим сыном. Звездная мама позировала среди жилых домов и продемонстрировала стильный осенний аутфит.

Многодетная мама все время проводит с детьми. Сейчас старшие сыновья ходят в школу, а с младшим Кристина остается на весь день. Пока осенняя погода радует теплом, она старается как можно больше времени проводить с сыном на улице.

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Осенний look Кристины Решетник

Для прогулки по одному из спальных районов Киева Кристина выбрала комфортное платье. Она позировала на камеру в коротком коричневом тренче из легкой ткани. Вероятно, под ним было платье и кофта или юбка. Одежду знаменитость соединила с бежевой обувью на низкой подошве.

Среди аксессуаров look жены ведущего дополняли солнцезащитные очки и сумка от элитного бренда Louis Vuitton. Волосы девушка выровняла, а на лице сделала легкий макияж. Также привлекает внимание золотистый загар Решетник. Напомним, недавно она вместе с мужем и детьми отдыхала в Турции.



Кристина Решетник с сыном / Фото с инстаграма Кристины Решетник

В комментариях под фото подписчики оставляют много приятных слов в адрес Кристины и ее сыночка Александра, которого она держит на руках.

"Вы классные!"

"Красивые мама и сыночек!"

"Красавчик!"

"Сладенький!"

"Какой он уже взрослый!"

Текст публикации Кристины Решетник:

Дети приходят в нашу жизнь для того, чтобы учить нас, взрослых – это факт. Так вот, наш Сашуня, появился, чтобы втрое увеличить в нашей семье количество позитива, счастья и терпения. Потому что то, что он позволяет своим братьям, я бы на его месте не терпела. Но, что поделаешь, потому что сама не воздерживаюсь от постоянных поцелуев и объятий. Он очень сладкий мальчик!

Кстати, сегодня впервые начал так горько плакать, когда братья пошли в школу. Взрослеет каждый день!