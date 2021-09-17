Багатодітна матуся увесь час проводить з дітьми. Зараз старші сини ходять до школи, а з молодшим Христина залишається на увесь день. Поки осіння погода тішить теплом, вона старається якомога більше часу проводити з сином на вулиці.
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Осінній look Христини Решетник
Для прогулянки одним зі спальних районів Києва Христина обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в короткому коричневому тренчі з легкої тканини. Ймовірно, під ним була сукня й кофта або ж спідниця. Одяг знаменитість поєднала з бежевим взуттям на низькій підошві.
Серед аксесуарів look дружини ведучого доповнювали сонцезахисні окуляри та сумка від елітного бренду Louis Vuitton. Волосся дівчина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також привертає увагу золотиста засмага Решетник. Нагадаємо, нещодавно вона разом із чоловіком і дітьми відпочивала в Туреччині.
Христина Решетник з сином / Фото з інстаграму Христини Решетник
У коментарях під фото підписники залишають багато приємних слів на адресу Христини та її синочка Олександра, якого тримає на руках.
- "Ви класні!"
- "Гарна мама і синочок!"
- "Красунчик!"
- "Солодунчик!"
- "Який він вже дорослий!"
Текст публікації Христини Решетник:
Діти приходять в наше життя для того, щоб вчити нас, дорослих – це факт. Так ось, наш Сашуня, з'явився, щоб втричі збільшити в нашій сім'ї кількість позитиву, щастя та терплячості. Бо те, що він дозволяє своїм братам, я б на його місці не терпіла. Але, що ж поробиш, бо сама не утримуюсь від постійних поцілунків і обіймів. Він дуже солодкий хлопчик!
До речі, сьогодні вперше почав так гірко плакати, коли брати пішли в школу. Дорослішає щодня!