Багатодітна матуся увесь час проводить з дітьми. Зараз старші сини ходять до школи, а з молодшим Христина залишається на увесь день. Поки осіння погода тішить теплом, вона старається якомога більше часу проводити з сином на вулиці.

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Осінній look Христини Решетник

Для прогулянки одним зі спальних районів Києва Христина обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в короткому коричневому тренчі з легкої тканини. Ймовірно, під ним була сукня й кофта або ж спідниця. Одяг знаменитість поєднала з бежевим взуттям на низькій підошві.

Серед аксесуарів look дружини ведучого доповнювали сонцезахисні окуляри та сумка від елітного бренду Louis Vuitton. Волосся дівчина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також привертає увагу золотиста засмага Решетник. Нагадаємо, нещодавно вона разом із чоловіком і дітьми відпочивала в Туреччині.



Христина Решетник з сином / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях під фото підписники залишають багато приємних слів на адресу Христини та її синочка Олександра, якого тримає на руках.

"Ви класні!"

"Гарна мама і синочок!"

"Красунчик!"

"Солодунчик!"

"Який він вже дорослий!"

Текст публікації Христини Решетник:

Діти приходять в наше життя для того, щоб вчити нас, дорослих – це факт. Так ось, наш Сашуня, з'явився, щоб втричі збільшити в нашій сім'ї кількість позитиву, щастя та терплячості. Бо те, що він дозволяє своїм братам, я б на його місці не терпіла. Але, що ж поробиш, бо сама не утримуюсь від постійних поцілунків і обіймів. Він дуже солодкий хлопчик!



До речі, сьогодні вперше почав так гірко плакати, коли брати пішли в школу. Дорослішає щодня!