Кристина Решетник показала стильный образ для отпуска: фото в шортах и футболке

Жена Григория Решетника – Кристина организовала сюрприз для родителей и подарила им путешествие в Турцию. Чтобы всем было весело, Кристина вместе с мужем и детьми также полетела с ними. В отпуске она демонстрирует красивые аутфиты.

В отпуске звездная мама предпочитает не только комфортную, но и стильную одежду. Кристина выбрала наряд, в котором будет удобно гулять с детьми и наслаждаться отдыхом.

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Новый look Кристины Решетник

Кристина позировала в красивом отеле. Для прогулки в один из дней путешествия она выбрала белую футболку и светлые джинсовые шорты. Соединила одежду с темно-синими балетками.

Летний образ Решетник решила дополнить украшениями, среди которых были серьги, подвеска и браслеты. Волосы она уложила в естественные локоны и убрала в сторону. На лице сделала легкий повседневный макияж.



Кристина Решетник на отдыхе / Фото с инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник на отдыхе / Фото с инстаграма Кристины Решетник