Многодетная мамочка через 5 месяцев после родов активно публикует в сети фото, где запечатлена в бикини. Кристина поражает поклонниц, ведь ей быстро удалось вернуться в форму.

Горячо жена Григория Решетника позировала в откровенном бикини на Мальдивах: горячее фото из отпуска

Новый пляжный look Кристины Решетник

Звездная жена сделала провокационное селфи в зеркале. Она предстала перед камерой в ярком сине-розовом купальнике, который состоял из бюстгальтера, который подчеркнул пышный бюст, а мини-трусики акцентировали на упругих ягодицах.

Волосы Кристины были мокрыми после плавания, что добавляло ее образу еще больше сексуальности. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя безупречную натуральную красоту. На фото виден и золотистый загар жены телеведущего.

"Мальдивская девушка", – написала Решетник под фото.



Кристина Решетник в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Сообщения с Мальдив не остаются без комментариев. Подписчики звездной мамочки не прекращают высказывать комплименты в ее адрес.