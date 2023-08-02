Кристина Решетник пожаловалась на эмоциональное выгорание во время отдыха и нарвалась на хейт

Жена Григория Решетника вместе с детьми отправилась на отдых за границу. Однако и там Кристина нарвалась на критику. Она пожаловалась на эмоциональное выгорание, но не все украинцы смогли понять ее ситуацию.

Сейчас жена телеведущего вместе с сыновьями и своей мамой отдыхает за границей. Кристина в соцсетях регулярно делится пляжными фотографиями.

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Кристина Решетник пожаловалась на выгорание

А в одном из недавних постов Кристина пожаловалась на эмоциональное выгорание от новостей, ежедневных потерь, страданий украинцев из-за войны.

Полтора последних года – это один сплошной день траура, где между этим всем пытаешься найти силы что-то делать, летишь в потоке, пытаешься жить и работать. Пытаешься быть тем лучиком солнца для четырех своих парней, потому что детям нужна счастливая мама, а мужчине – та поддержка, которая будет вдохновлять в такое непростое время,

– написала она.



Кристина рассказала об эмоциональном выгорании / Фото с ее инстаграммы

Решетник добавила, что нашла для себя "временную панацею", как можно немного набраться ресурса. По словам Кристины, она меньше читает новостей, а больше медитирует, читает книги и общается с родными.

Реакция сети

Жена Григория Решетника также поинтересовалась у подписчиков, испытывают ли они эмоциональное истощение, однако в ответ звездная мама услышала негатив. Многие украинцы раскритиковали Кристину за то, что они пишет о выгорании, сидя за границей:

"У вас другая жизнь, чем у простых украинцев. Поэтому вам не очень понять состояние других людей. Вы можете жить по полной, путешествовать. Конечно, это ваша жизнь, но можно обойтись без таких постов в инстаграмм… Многим сейчас очень тяжело, без семьи" без мужчин, без домов, а вы на море со своей семьей".

"Классное выгорание на концерте Бейонсе. Тоже хочу так выгорать. Но каждый день хочу в свой Херсон и чтобы все были вместе. Но Вам этого не понять никогда".

"И не говорите, то путешествия, то концерты, то рестораны, то моря. Выгорание у нее от чего-нибудь".

"И самой не стыдно такое писать о выгорании, когда люди остались без ничего?"

"Тоже хотелось бы выгорать где-нибудь на островах, греясь на солнышке, а не под ракетами в Украине".

"О каком выгорании вы вообще говорите, сидя на курортах за границей, разъезжая по концертам Бейонсе? Хотя бы имели немного уважения к украинским женщинам, которые за все время войны сидят под ракетными обстрелами вместе с детьми и чьи мужчины на фронте…"

"К сожалению, в нашей реальности не все могут себе позволить уехать не то, что на море, а даже в другое более спокойное место".

Раньше Кристина рассказывала, о чем ее дети говорят на отдыхе за границей. Ее сын признался маме, что ему теперь снятся цветные сны, потому что они ночью не спускаются в укрытие. А младший сын сказал, что когда вырастет, то купит ракету, чтобы ее запустить в Россию.

Добавим, что Кристина Решетник все чаще сталкивается с критикой в соцсетях из-за неуместных публикаций во время войны. Недавно ее захейтили за развлечения на концерте Бейонсе, которые она опубликовала в день трагедии в Краматорске.

Впоследствии звездная мама ответила на хейт. Жена телеведущего объяснила, что не только отдыхает, но живет в Украине и делает все для победы, а такие моменты помогают ей морально держаться.