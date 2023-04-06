Кристина Горняк призналась, как относится к новой любимой Остапчука: "Не поминайте лихом"

Кристина Горняк была второй женой шоумена и телеведущего Владимира Остапчука. Однако их брак закончился очень быстро, менее чем через два года. Теперь Остапчук завел новые отношения с 22-летней Екатериной. Как Кристина относится к новой избраннице эксмужа – читайте ниже.

Кристина с Владимиром не комментировали причину своего развода. Ранее Остапчук признался, что после разрыва пошел к психологу.

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Кристина Горняк в интервью рассказала о жизни после развода и прокомментировала новые отношения Остапчука.

Как Горняк пережила развод с Остапчуком

Девушка не назвала причину развода, но отметила, что в разрыве они двое виноваты.

У меня есть позиция и я ее буду придерживаться. Отношения – это работа двоих, взаимодействие двух. Я считаю, что всегда виноваты двое,

– сказала Горняк.

Она отмечает, что иногда паре лучше разойтись, чем разрушать друг друга в этих отношениях.

По ее словам, после разрыва Кристина сделала то, что обещала себе – уехала на греческий остров Миконос. "Для меня это был остров силы, время и разговоры с собой немного помогли", – говорит девушка.

Также девушка призналась, что после развода потеряла много друзей, потому что они выбрали общаться с Остапчуком и его новой женой.

Кристина Горняк призналась, что сейчас имеет много поклонников, но пока ни с кем не строит отношения, в отличие от своего бывшего.

Как Кристина относится к новым отношениям ведущего

Сам Владимир Остапчук после развода сразу нашел себе новую девушку. Ею оказалась 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Недавно они намекали на женитьбу в соцсетях.

Горняк признается, что не желает своему бывшему и его новой избраннице плохого и даже рада за них.

Я всем своим прежним желаю классной жизни. Как говорится, не поминайте бедствием и будьте счастливы. Он не исключение,

– ответила Кристина.

Сейчас Кристина Горняк начала новую жизнь. Девушка много путешествует, отдыхает и приходит в себя после тяжелого расставания.

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К слову, недавно друг Владимира Остапчука подтвердил, когда он расстался с Кристиной Горняк, хотя переживать разрыв ему было непросто. Также он признался, что знаком с новой избранницей шоумена – Екатериной.