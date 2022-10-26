В коротком топе и на каблуках: Кристина Горняк очаровала осенним образом

Жена Владимира Остапчука – Кристина Горняк очаровала новыми фотографиями. Девушка позировала в фотосессии на улицах Киева в потрясающем осеннем образе.

В сети уже давно есть слухи о проблемах у супругов Кристины Горняк и Владимира Остапчука. Однако они не комментируют это. Кристина часто публикует в инстаграмме красивые фотографии.

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Осенний образ Кристины Горняк

В теплые осенние дни Кристина позировала в стильной фотосессии на улицах любимого Киева. Девушка предстала перед камерой в серых лосинах, бежевом топе и голубой oversize не застегивающей рубашке. На плечи накинула свитер в тон лосин. Соединила наряды с длинными черными сапогами на высоком каблуке.

Среди аксессуаров аутфит Горняк завершили: шляпа молочного цвета, большая синяя сумка и солнцезащитные очки. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж в натуральных тонах.

Осенний look Кристины Горняк / Фото с инстаграмма нотариуса

На фоне слухов о разводе недавно Кристина Горняк ответила на вопрос о личной жизни. Она отметила, что имеет право не освещать отношения. Поэтому до сих пор неизвестно, что произошло между ней и Владимиром, почему не живут вместе и в браке ли они.