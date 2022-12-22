Горняк отреагировала на елку Остапчука и поставила свою: "Жить здесь и сейчас"

Украинская блоггерша Кристина Горняк опубликовала праздничные сторички, как украшает свою елку в Вене, где решила перезимовать. Завершение 2022 для нее тоже оказалось неожиданным, ведь дерево она должна была ставить в своем доме с Владимиром Остапчуком.

Пока украинские артисты сомневаются, ставить ли в домах новогодние елки, Горняк поделилась, что в Вене это делают все. Поэтому, чтобы придать себе праздничное настроение, она тоже не отстала и нашла небольшое зеленое деревце. Его Кристина украсила одними гирляндами.

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По ее словам, она планировала, что в этом году елку будет украшать в своем доме, который купила с мужем Остапчуком перед войной и анонсировала, что после деоккупации Киевщины продолжит там делать ремонт. Но пара, вероятно, рассталась, потому что они уже давно не живут вместе. Впрочем, дом остался в их собственности, как недавно дала понять подписчикам сама Кристина.

Жизнь наполнена иногда неожиданными сюрпризами и не только… В этом году планировалось, что я буду украшать огромную елку в своем доме, но, как видите, немного все не так… Поэтому мой вывод: жить здесь и сейчас!

– интригующе написала Кристина.



Кристина Горняк показала рождественскую елку дома в Вене / Фото со сторис блоггерки

Также блоггер показала интерьер дома, который должен был быть с ее рождественским деревом. Однако сейчас там до сих пор – голые стены.

"Идею жить в доме я не оставила, но подумаю об этом уже после войны… Пока не до этого", – подытожила Горняк.



Дом Кристины Горняк до сих пор пуст / Фото со сторис блоггерки



Горняк поделилась, будет ли жить в своем доме / Фото со сторис блоггерки

Напомним, что пока Горняк украсила елку в Вене, ее экс любимый Остапчук уже поставил свое деревце в Киеве. В соцсетях говорят, что в этом ему помогла его новая пассия, которой всего 22 года.