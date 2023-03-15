Эксдружина Остапчука рассказала о тяжелом периоде в жизни: "Эмоционально умерла и воскресла"

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блоггер Кристина Горняк на несколько дней исчезла из соцсетей. Впоследствии она поделилась откровенными подробностями своей жизни, в частности, рассказала о тяжелом эмоциональном периоде.

На днях Кристина обратилась к своим подписчикам в Инстаграмме. Она подчеркнула, что, кроме личных проблем, еще и заболела коронавирусом.

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По ее словам, обычно она сильна и может выдержать все, но два дня для нее стали "просто трэшом".

Физически и морально… Я живой человек, которому сейчас очень плохо. Физически подкосила болезнь, морально больная от людей и их поступков,

– поделилась Кристина.

Горняк призналась, что заболела коронавирусом, а после этого еще и столкнулась с личными проблемами. "Меня скосил несколько дней назад COVID, как будто иду на поправку, завтра сделаю новый тест. Но...", – написала она.



Кристина Горняк рассказала о тяжелом периоде в жизни.

Однако, что именно случилось в ее жизни, блоггерша рассказывать пока не решилась. Кристина только призналась, что эти несколько дней буквально заставили ее "морально помереть и воскреснуть".

Вчера я эмоционально умерла и воскресла. Болело очень, мне был пиздец. Неожиданно, но это должно было произойти. И знаете что, друзья? Я снова воскрес, я горжусь собой и своими решениями. Жизнь, спасибо тебе за все! Скоро вернусь к вам, вот только разберусь,

– написала она в сторону.



Кристина Горняк рассказала о тяжелом периоде в жизни.

К слову, Кристина Горняк раньше рассказывала, что пытается достойно. пережить развод с Владимиром Остапчуком. Она считает, что любая боль имеет свой конец, а также все дается для опыта. Кристина говорила, что оставила себе фамилию Остапчук и даже показала свой паспорт. Пока она не планирует его менять.