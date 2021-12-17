Криштиану Роналду с любимой узнали пол будущей двойни: радостное видео у елки
Источник:инстаграм Джорджины Родригес и Роналду
Португальский футболист Криштиану Роналду совсем скоро в пятый раз станет отцом. Он ожидает появления двойни от своей возлюбленной Джорджины Родригес. Накануне они узнали, что у них родятся двойняшки мальчик и девочка.
Узнать пол будущих малышей пара решила в домашней атмосфере возле рождественской елки. Дети футболиста – Криштиану, Алана, Ева и Матео – держали в руках черные шарики, наполненные розовыми и голубыми лентами. После сигнала они одновременно их пробили и увидели разноцветный серпантин.
Читайте также Роналду готовится стать отцом – Джорджина беременна близнецами: фото
Дети были поражены действом и радовались появлению будущих братика и сестрички.
Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается. Благословенные,
– написали в своей заметке Криштиану и Джорджина.
В комментариях их начали поздравлять тысячи людей и коллег Роналду с предстоящим пополнением. Роды женщины состоятся в первой половине 2022 года.
Джорджина Родригес с детьми / Фото из инстаграма модели
К слову Мать Криштиану Роналду советует сыну не жениться на Джорджине Родригес, – СМИ
Что известно о семье Роналду
- Для Роналду это будет пятый ребенок. У него есть сын Криштиану, родившийся в 2010 году. Кто его мать – неизвестно.
- Также в 2017 году суррогатная мать родила еще двоих детей для футболиста – двойняшек Еву и Матео.
- В том же 2017 году Джорджина родила от Роналду дочь Алану Мартину.
- Несмотря на большую семью, футболист не спешит жениться на любимой. Вероятно, на это влияют большое состояние мужа и он не хочет их разделять в случае развода с Джорджиной.