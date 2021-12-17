Криштиану Роналду с любимой узнали пол будущей двойни: радостное видео у елки

Португальский футболист Криштиану Роналду совсем скоро в пятый раз станет отцом. Он ожидает появления двойни от своей возлюбленной Джорджины Родригес. Накануне они узнали, что у них родятся двойняшки мальчик и девочка.

Узнать пол будущих малышей пара решила в домашней атмосфере возле рождественской елки. Дети футболиста – Криштиану, Алана, Ева и Матео – держали в руках черные шарики, наполненные розовыми и голубыми лентами. После сигнала они одновременно их пробили и увидели разноцветный серпантин.

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Дети были поражены действом и радовались появлению будущих братика и сестрички.

Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается. Благословенные,

– написали в своей заметке Криштиану и Джорджина.

В комментариях их начали поздравлять тысячи людей и коллег Роналду с предстоящим пополнением. Роды женщины состоятся в первой половине 2022 года.



Джорджина Родригес с детьми / Фото из инстаграма модели

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