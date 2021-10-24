Крестный сын принцессы Дианы женился: как прошла свадьба принца Греции Филиппоса

35-летний принц Греции Филиппос женился на дочери швейцарского миллиардера Томаса Флора-Нине Флор. Роскошная церемония состоялась в главном Кафедральном соборе Афин. На свадьбу приехало немало представителей монарших семей европейских стран.

Последний греческий король Константин II и его жена Анна-Мария Датская встречали гостей на свадьбе третьего сына. Они давно ждали дня, когда состоится пышная церемония венчания.

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Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор

35-летний Филиппос и 34-летняя Нина сыграли уже третью свадьбу:

первая состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц, который расположен в Швейцарии, в декабре 2020 года;

впоследствии скромное празднование прошло в британском графстве Кембриджшир.

Образ невесты

Для роскошной свадьбы в Афинах Нина Флор надела платье от модного дома Chanel. Над платьем для королевской свадьбы работала креативная директор Chanel – Виржини Виар. Невеста пришла на церемонию в платье с элегантным декольте, пышной юбкой и длинным шлейфом, который расшили цветами.

Ее волосы собрали в низкий пучок сзади, в котором закрепили фату. Прическу супруги принца Филиппоса дополнила тиара с бриллиантами, принадлежащая королевской семье Греции.



Принц Филиппос с женой / Фото из инстаграма the_royal_watcher

Принц Филиппос с женой / Фото из инстаграма the_royal_watcher

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Фото из инстаграма the_royal_watcher

Гости роскошной свадьбы

Внуки Елизаветы II – принцессы Беатрис и Евгения с мужьями;

мать короля Испании – королева София;

немецкий дворянин – принц Кристиан Ганноверский с женой аристократкой Анлессандрой де Осмой;

графиня Пенелопа Нэтчбулл;

и другие.

крестными родителями принца являются покойный муж Елизаветы II – принц Филипп, невестка Ее Величества – принцесса Диана и бывший король Испании Хуан Карлос. Сейчас принц Филлипос переехал из Греции в Нью-Йорк, где работает инвестиционным аналитиком.