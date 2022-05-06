Во время войны женщины мало времени уделяют своему внешнему виду. Зоны сконцентрированы на помощи нашим воинам, а не красоте. Но Леся Никитюк призывает украинок возвращаться к жизни, хотя понимает, что это тяжело.

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Леся Никитюк обратилась к украинкам

Телеведущая опубликовала сообщение, в котором распространила миловидное селфи с сине-желтыми цветами в руках. Леся аккуратно уложила волосы, на лице сделала лёгкий макияж. Она пытается хоть немного порадовать наших защитников.

Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли, то должны выглядеть роскошно. Наши мужчины, защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше защищали нас, мы должны улучшить моральный дух. Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой,

– написала Леся под снимком.

Никитюк призвала девушек к флешмобу – публиковать в сети свои фото с хештегом "Красота для ВСУ".



Леся Никитюк / Фото с инстаграмма телеведущей

Текст публикации Леси Никитюк:

Девушки! Вижу, как за время войны мы с вами немного потускнели, потеряли цвет. Мы не имеем на это права. Понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли, то должны выглядеть роскошно. Наши мужчины, защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше защищали нас, мы должны улучшить моральный дух. Чтобы было желание поскорее разбить врага и возвратиться домой.

Поэтому предлагаю флешмоб – публикуем свои хорошие фото с хештегом "Красота для ВСУ".