В красном свитере и с шампанским в руке: Кристина Решетник на допремьерном показе фильма

Жена популярного ведущего Григория Решетника Кристина в который раз очаровала красотой. На допремьерном показе фильма она продемонстрировала стильный look в яркой кофте.

Звездные супруги побывали в киевском кинотеатре "Оскар", где состоялся показ фильма "Выходи за меня" с Дженнифер Лопес в главной роли.

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Повседневный look Кристины Решетник

Для мероприятия Кристина выбрала повседневный и одновременно праздничный наряд. Она предстала перед камерой в белых брюках и красной кофте с высокой горловиной. Такой look соединила с сине-белыми ботинками от элитного бренда Dior.

Волосы жена Решетника уложила ровно, а на лице сделала макияж с нюдовым блеском на губах и черной тушью на веках. Среди аксессуаров образ Кристины довершила маленькая белая сумочка через плечо. В руке девушка держала бокал шампанского.

Marry Me – сказал мне сегодня любимый. На допремьерном показе фильма с Джей Ло в главной роли. Нам понравился,

– поделилась Кристина под фото.

Кристина Решетник в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Кристина Решетник в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Подписчики Кристины засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Кристина, прекрасно выглядите! Вы всегда такая открытая, добрая, веселая".

"Красавица! Невероятная!"

"Вы такая красивая!"

"Такая искренняя улыбка у вас!"

Звездная жена опубликовала еще одну трогательную фотографию, на которой запечатлена вместе с любимым. Григорий также надел красный свитер.

Кристина и Григорий Решетники в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник