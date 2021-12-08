В красном платье: королева Елизавета II дала аудиенцию в изысканном образе

Британская королева Елизавета II продолжает выполнять рабочие обязанности. На днях она провела аудиенцию, для которой выбрала изысканное красное платье и роскошную брошь.

Ее Величество с помощью видеосвязи разговаривала с послом Сомали. Поскольку врачи советуют королеве больше времени отдыхать, то она подсоединилась к разговору из Виндзорского замка.

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Яркий образ Елизаветы II

Для аудиенции королева выбрала элегантный наряд. Она сидела перед камерой в ярком платье красного цвета. На груди у Елизаветы II была бриллиантовая брошь в виде банта. Также образ дополняли любимые украшения Елизаветы II – жемчужное ожерелье и серьги. Волосы Ее Величество уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с насыщенной помадой на губах.



Королева Елизавета II дала аудиенцию / Фото Getty Images

Отметим, уже через неделю у королевы начнутся рождественские каникулы. Она проведет их в Сандрингеме, в этом году впервые без мужа. Отдых монарха продлится до 6 февраля. Именно в этот день Ее Величество будет праздновать 70-летие пребывания на троне.

Виндзорский замок уже украсили к Рождеству, там царит невероятная новогодняя атмосфера. Какая елка в этом году радует глаз королевы – смотрите по ссылке.