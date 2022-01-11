Красивое путешествие в сердце Африки, – Тарас Цымбалюк с женой отдыхает в Кении

Актер Тарас Цымбалюк и его жена Тина для зимнего отпуска выбрали солнечную Африку. Они отдыхают в Кении, откуда публикуют яркие совместные фото.

Для отпусков зимой знаменитости предпочитают теплые страны. Не стали исключением и супруги Цымбалюки. Актер вместе с любимой на рождественских праздниках изучает Африку.

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Тарас Цымбалюк с женой в Африке

Супруги активно публикуют фотографии с другого континента. Влюбленные загорают, наслаждаются невероятной красотой природы. Одним из самых популярных развлечений на этом континенте является сафари. Конечно, Тарас и Тина не смогли обойти его вниманием. Они отправились в путешествие по Кении, чтобы собственными глазами увидеть животных, обитающих там. Прекрасно то, что можно увидеть их не в клетках, а в природной среде, где они не страдают, а живут своей жизнью.

Красивое путешествие в сердце Африки,

– с нежностью написала Тина.

А вечером Тарас и Тина предпочитают прогулки по набережной. Они искренне радуются, веселятся, делают много фотографий, чтобы потом просматривать их и с нежностью вспоминать этот замечательный период. Как Цымбалюки проводят отпуск – смотрите в фотоподборке.

Тарас и Тина Цымбалюки в Кении / Фото из инстаграма влюбленных

Отметим, где звездный бомонд проводит зимние каникулы, можно просмотреть по ссылке.