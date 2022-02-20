"Красиво и волшебно": Анна Неплях побывала на свидании с бойфрендом в Париже
Источник:инстаграм Анны Неплях
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отправилась в Париж. На этот раз она там побывала не сама, а с бойфрендом.
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отдыхает в Париже. Она показала, как сходила на свидание с бойфрендом.
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Анна Неплях в Париже
"Мисс Украина Вселенная" рассказала, что впервые общалась с бойфрендом 14 февраля по видеосвязи. В ходе беседы пара решила уехать в романтический Париж.
Говорили обо всем, пили вино, а потом он еще и пел мне под гитару свои песни. И уже в процессе мне захотелось с ним в Париж, а он словно прочитал мои мысли и озвучил их,
– поделилась Анна Неплях.
"С первой минуты нашего общения мы были откровенны друг с другом. Самое волшебное было то, что рядом с ним я испытала невероятное спокойствие и одновременно бурю положительных эмоций", – добавила она.
Анна Неплях показала, как прошло первое невиртуальное свидание с бойфрендом в Париже. Пара ходила в ресторан, посещала бутики и гуляла по улицам.
Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях
Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях
Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях
Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях
Анна Неплях на свидании с бойфрендом, для просмотра роликов листайте вправо / Видео с инстаграма
Поклонники активно комментируют каждый пост Анны Неплях. На этот раз они тоже поделились впечатлениями от новых романтических кадров:
- "Вижу красоту и счастье";
- "Я так рада за вас";
- "Ох, как красиво и волшебно";
- "Вот кого надо было снимать в "Эмили в Париже". Какая красивая и стильная украиночка";
- "В глазах с легкостью можно прочесть счастье";
- "Девушка, вы рождены для Парижа".