Красивая музыка и свечи: экс-жена Позитива о помолвке и свадьбе с певцом

Рэпер Позитив и его бывшая жена Анна Андрейчук редко рассказывали о личной жизни. Лишь после развода экс-возлюбленная артиста поделилась, как зарождались их отношения и какой была свадьба.

Позитив (Алексей Завгородний) и Анна Андрийчук познакомились, когда девушке было 16 лет. Впервые они встретились в компании общих друзей, но не слишком заинтересовались друг другом. Все началось уже после следующей вечеринки.

К слову Чувствуешь себя на полном дне, – экс-жена Позитива о том, кто был инициатором развода

Мы собрались большой компанией, был Леша, и какая-то девушка спросила его, кто я такая, а он сказал: "Моя будущая жена". Это был такой переходный возраст, юношеский максимализм, и я говорю: "Я в любовь не верю, что ты рассказываешь? Какая жена?" Ну, в результате, случилось, как случилось,

– поделилась Анна.

Именно после этого девушка влюбилась в Алексея. Они стали жить вместе через год. Еще позже, 8 марта, Завгородний сделал любимое предложение. Все произошло после ужина в ресторане.

"Мы ели, а он говорит: "Ну пошли уже домой", – а я ему: "Ну подожди, у меня праздник, давай еще посидим". Я видела, что он нервничал. Мы пришли домой, я пошла на кухню делать чай , выходит Леша в смокинге и зовет меня в комнату. Я захожу, а у нас все в свечах и включается красивая музыка, он встал на колено и сделал предложение. Красивые слова, я плачу. Для каждой девочки это такой трепетный момент", – рассказала она .

После того, как Анна ответила согласием, Позитив открыл окно и прокричал: "Она сказала "да"". Тогда друг артиста устроил невероятный фейерверк.

Свадьба Позитива

Анна Андрийчук рассказала, что их церемония бракосочетания состоялась через два года после помолвки – в августе 2013 года. На праздник было приглашено 150 гостей.

Свадьба моей мечты. Мне как девочке хотелось платье Веры Вонг. Мне родители преподнесли такой сюрприз и заказали ее из Америки. Это был самый идеальный момент в моей жизни – красивый ресторан, куча друзей. Помню, с нас даже ведущий не взял деньги, сказал, что он не видел еще более крутой свадьбы,

– поразила девушка.

Свадьба Позитива и Анны Андрийчук / Фото из инстаграма Анны Андрийчук

Но через 8 лет брака супруги развелись. Экс-возлюбленная артиста призналась, что причиной разрыва было то, что Позитив на первый план ставил карьеру и музыку. Хотя она хотела настоящую семью и детей.