Виталий Козловский выпустил песню на гениальное стихотворение Лины Костенко: как реагируют соцсети

Виталий Козловский выпустил песню "Небачене побачено" на стихотворение Лины Костенко "Пісенька з варіаціями". Это премьера к 93-летию украинской поэтессы. Как теперь звучат ее гениальные строчки "і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт", слушайте дальше.

Виталий Козловский – не первый, кто кладет гениальное стихотворение Лины Костенко на ноты. Певец сделал это еще в 2014 году под впечатлением событий Майдана, а 17 марта, за два дня до 93-го дня рождения поэтессы-шестидесятницы, переиздал композицию "Небачене побачено".

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Виталий Козловский выпустил песню на стихотворение Лины Костенко

Лина Костенко – это гений слова и живая легенда. В ее строчках – душа и боль всего нашего народа, и для меня честь попытаться положить на музыку ее чрезвычайные строчки,

– прокомментировал Виталий Козловский.

Он отметил, что дополнил новую версию композиции "Небачене побачено", ведь 9 лет назад Лина Костенко удивилась, что в песне не было главной фразы поэзии: "Єдине, що від нас іще залежить – принаймні вік прожити, як належить". По мнению артиста, из-за полномасштабного вторжения России эти слова приобрели еще более глубокий смысл.

Виталий Козловский – Небачене побачено: слушайте песню онлайн

Судя по комментариям, песня Виталия Козловского на поэзию Лины Костенко действительно цепляет и трогает:

Алина Шаманская: "Одна из моих любимых песен";

"Одна из моих любимых песен"; "Невероятные стихи, невероятная песня";

"Спасибо за ваше невероятное исполнение. Просто до слез. Искренне, чувственно";

"Как красиво получилось";

"Такая душевная песня, такие невероятные слова, браво";

"Актуальные слова. Виталий, спасибо за проникновенное исполнение поэзии-песни. Обожаю вас, когда разговариваете и поете на украинском. Она у вас четкая, благозвучная, приятная".

Напомним, в феврале у Виталия Козловского вышел фантастический клип "Про нас", снятый на тонком льду Киевского водохранилища. Он о чувствах, потому что певец верит, что именно любовь не дает опустить руки в темные времена и ежедневно мотивирует.