Віталій Козловський – не перший, хто кладе геніальний вірш Ліни Костенко на ноти. Співак зробив це ще 2014 року під враженням від подій Майдану, а 17 березня, за два дні до 93-го дня народження поетеси-шістдесятниці, перевидав композицію "Небачене побачено".

Слухайте також Quest Pistols переклали хіт "Я твій наркотик" на українську і повторили кліп 13-річної давнини

Віталій Козловський випустив пісню на вірш Ліни Костенко

Ліна Костенко – це геній слова і жива легенда. У її рядках – душа і біль усього нашого народу, і для мене честь спробувати покласти на музику її надзвичайні рядки,

– прокоментував Віталій Козловський.

Він зауважив, що доповнив нову версію композиції "Небачене побачено", адже 9 років тому Ліна Костенко здивувалася, що в пісні не було головної фрази поезії: "Єдине, що від нас іще залежить – принаймні вік прожити, як належить". На думку артиста, через повномасштабне вторгнення Росії ці слова набули ще глибшого сенсу.

Віталій Козловський – Небачене побачено: слухайте пісню онлайн

Судячи з коментарів, пісня Віталія Козловського на поезію Ліни Костенко справді чіпляє та зворушує:

Аліна Шаманська: "Одна з мої улюблених пісень";

"Одна з мої улюблених пісень"; "Неймовірні вірші, неймовірна пісня";

"Дякую за ваше неймовірне виконання. Просто до сліз. Щиро, чуттєво";

"Як красиво вийшло";

"Така душевна пісня, такі неймовірні слова, браво";

"Актуальні слова. Віталію, дякую за проникливе виконання поезії-пісні. Обожнюю вас, коли розмовляєте і співаєте українською. Вона у вас чітка, милозвучна, приємна".

Нагадаємо, у лютому у Віталія Козловського вийшов фантастичний кліп "Про нас", знятий на тонкій кризі Київського водосховища. Він про почуття, бо співак вірить, що саме кохання не дає опустити руки в темні часи та мотивує щоденно.