Віталій Козловський – не перший, хто кладе геніальний вірш Ліни Костенко на ноти. Співак зробив це ще 2014 року під враженням від подій Майдану, а 17 березня, за два дні до 93-го дня народження поетеси-шістдесятниці, перевидав композицію "Небачене побачено".
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Віталій Козловський випустив пісню на вірш Ліни Костенко
Ліна Костенко – це геній слова і жива легенда. У її рядках – душа і біль усього нашого народу, і для мене честь спробувати покласти на музику її надзвичайні рядки,
– прокоментував Віталій Козловський.
Він зауважив, що доповнив нову версію композиції "Небачене побачено", адже 9 років тому Ліна Костенко здивувалася, що в пісні не було головної фрази поезії: "Єдине, що від нас іще залежить – принаймні вік прожити, як належить". На думку артиста, через повномасштабне вторгнення Росії ці слова набули ще глибшого сенсу.
Віталій Козловський – Небачене побачено: слухайте пісню онлайн
Судячи з коментарів, пісня Віталія Козловського на поезію Ліни Костенко справді чіпляє та зворушує:
- Аліна Шаманська: "Одна з мої улюблених пісень";
- "Неймовірні вірші, неймовірна пісня";
- "Дякую за ваше неймовірне виконання. Просто до сліз. Щиро, чуттєво";
- "Як красиво вийшло";
- "Така душевна пісня, такі неймовірні слова, браво";
- "Актуальні слова. Віталію, дякую за проникливе виконання поезії-пісні. Обожнюю вас, коли розмовляєте і співаєте українською. Вона у вас чітка, милозвучна, приємна".
Нагадаємо, у лютому у Віталія Козловського вийшов фантастичний кліп "Про нас", знятий на тонкій кризі Київського водосховища. Він про почуття, бо співак вірить, що саме кохання не дає опустити руки в темні часи та мотивує щоденно.