KOZAK SIROMAHA выпустил клип на песню, с которой покорил "Голос страны-8": казацкое видео
Источник:KOZAK SIROMAHA
Украинский исполнитель KOZAK SIROMAHA выпустил клип на известную песню "Засвет встали козаченьки". Именно с этой композицией 5 лет назад артист покорил сцену "Голоса страны".
Участие в вокальном шоу принесло артисту популярность. Теперь он продолжает популяризировать украинскую музыку.
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KOZAK SIROMAHA выпустил клип на песню "Засвет встали козаченьки"
Авторство этой песни приписывают полтавской песеннице Марусе Чурай. Стихи, которые легли в основу музыкального произведения, воспевают мужество и победы украинских воинов, которые едут защищать родную землю от захватнических рук врага. Как и более 3 веков назад, "Засвет встали козаченьки" сегодня – рефлексия на актуальные события в Украине.
Эта песня имеет большую силу и наставления на дальнейшую жизнь. Женщина – символ красоты, благополучия. Берегиня. Если мира нет в семье, его не будет нигде: мать должна принять дочь, но и девушка должна уважать мать. Эгоизму в наших семьях нет места. Каждый должен делать свое дело в любви, верно. Господь воздаст,
– прокомментировал KOZAK SIROMAHA.
KOZAK SIROMAHA – "Засвет встали козаченьки": смотрите видео онлайн
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