В костюме цвета электрик: Лилия Ребрик покорила стильным образом

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым фото. Звезда продемонстрировала стильный образ в костюме цвета электрик.

Успешная украинская актриса Лилия Ребрик активно ведет блог в инстаграме, где часто общается с подписчиками. На днях она опубликовала новое фото и показала удачный образ на работу.

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Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед объективом в студии, так как уже вернулась к рабочим будням и съемкам. Она предстала в бежевом топе с декольте и стильном костюме цвета электрик. Комплект состоял из брюк прямого покроя и элегантного жакета.

Лилия Ребрик дополнила образ крупными серьгами-кольцами и перстнями. Белокурые волосы она распустила и уложила легкими волнами.

Трендовый look Лилии Ребрик удачно завершил макияж. Актриса подчеркнула глаза молочными и коричневыми тенями, а розовой помадой накрасила губы.

Врываемся в рабочий режим, в привычно бешеный темп жизни, возвращаемся к нашим роботам и заботам! Восстаем из этого праздничного пепла! Сил всем выдержать первую неделю после праздников,

– пожелала звезда фанам.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники активно комментируют каждое фото актрисы. Они поделились впечатлениями от нового образа в комментариях: