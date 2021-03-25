Американская предпринимательница Кортни Кардашян завела сеть новым провокационным фото. Она показала горячий кадр в серебристом бикини, позируя у бассейна.

Звезда американского реалити-шоу и предпринимательница Кортни Кардашян не стесняется щеголять своими формами перед 114-миллионной аудиторией. Она поделилась новой серией фото.

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Кортни Кардашян в бикини

Знаменитость позировала возле огромного бассейна. Она соблазнительно лежала на борту, демонстрируя перед объективом роскошную фигуру.

Кортни Кардашян появилась в сером бикини с серебристыми пайетками на тонких бретелях. Крошечный бюстгальтер удачно подчеркнул пышную грудь звезды, а трусики позволили похвастаться аппетитными ягодицами и стройными ножками.

Предпринимательница распустила длинные волосы, которые были еще влажным, что придало кадрам особой перчинки. Вероятно, она только недавно вышла из бассейна, достаточно насладившись отдыхом.

На лице Кортни Кардашян сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Кортни Кардашян / Фото с инстаграма Кортни Кардашян



Кортни Кардашян / Фото с инстаграма Кортни Кардашян