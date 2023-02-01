Spice Girls снова вместе: группа может выступить на коронации Чарльза III – будет ли Виктория Бекхэм
Источник:The Daily Mail
Известный британский попгурт Spice Girls, в составе которого была Виктория Бекхэм, может воссоединиться на торжествах в честь коронации Чарльза ІІІ.
В мае этого года планируется трехдневная торжественная коронация сына покойной Елизаветы II. В программу торжеств включен грандиозный концерт. Там должен выступить коллектив.
Вас может заинтересовать Не боится перемен: что Чарльз ІІІ наденет на коронацию
Анонсируют выход на сцену полного состава Spice Girls, в том числе и Виктории Бекхэм, которая в последний раз выступала с группой в 2012 году.
Почему именно Spice Girls
Говорят, что королевские организаторы "чрезвычайно заинтересованы" привлечь коллектив к торжествам, поскольку исполнительницы встречались с Чарльзом несколько раз в течение своей карьеры и коронация монарха – это именно то событие, ради которого стоит вместе выйти на одну сцену.
Что известно о распаде группы Spice Girls
- Spice Girls распались в 2000 году. Каждая из певиц решила начать сольную карьеру.
- Впоследствии неоднократно пытались восстановить существование, однако без Виктории Бекхэм, которая решила посвятить себя бизнесу.
- Коллектив объявил об очередном воссоединении в 2018-м, а летом следующего года отправился в тур по Великобритании.
- Позже совместно с Paramount Pictures анонсировали производство мультфильма о группе, в которой должна появиться и экс-участница Виктория Бекхэм. Планировалось, что солистки группы сами озвучат своих персонажей.
- 12 августа 2012 года коллектив в полном составе воссоединился на один день и выступил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Девушки спели две песни – Wannabe и Spice Up Your Life.