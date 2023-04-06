Родители долго размышляли: какую роль отвели 9-летнему принцу Джорджу на коронации Чарльза III

В Букингеме сообщили, что 9-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма примет участие в коронации Чарльза III. Он будет выполнять важную задачу.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили, что возьмут с собой старшего сына на коронацию Чарльза III. Но он не просто будет стоять на балконе, а выполнять важную задачу.

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Что будет делать принц Джордж на коронации

Да, принц Джордж станет пажом на коронации Чарльза III. То есть будет прислуживать королю вместе с тремя другими ребятами: 13-летним лордом Оливером Чолмондейли, 12-летним Ральфом Толлемашем и 13-летним Николасом Баркли.

Его родители в восторге и очень рады, что он – паж. Это то, что его родители долго обдумывали и чего с нетерпением ждут – я уверен, что и Джордж тоже,

– говорят источники при Букингеме.

Кейт Миддлтон и принц Чарльз сомневались, сможет ли 9-летний Джордж добросовестно выполнять обязанности, потому что самый молодой среди пажей. Но решили, что сын достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит.

Королева-консорт Камилла также будет иметь своих пажей – ими будут ее внуки.

, Чарльз III и Камилла представили цветную открытку, которая станет приглашением на коронацию Эти приглашения получат 2000 человек. На открытке изображены гербы монаршей семьи и британский луг с дикими цветами и другие элементы.



Приглашение на коронацию / Фото из инстаграма королевской семьи

Первые детали коронации

Чарльза III коронуют в Вестминстерском аббатстве 6 апреля. Сделает это архиепископ Кентерберийский. Камилла официально станет королевой.

После службы королевские супруги выйдут на балкон с другими членами семьи. В последующие дни будут проходить громкие празднества.

7 мая отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.