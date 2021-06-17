Меган никуда не летит, – королевский обозреватель опровергла визит Маркл в Лондон

Лиззи Робинсон, которая работает королевским обозревателем, опровергла слухи о приезде Меган Маркл в Лондон на открытие памятника принцессе Диане.

На днях в сети появились слухи, что через несколько недель после родов Меган Маркл сделает перелет из США в Великобританию. Она якобы должна сопровождать мужа во время открытия памятника принцессе Диане в Лондоне 1 июля – в день рождения леди Ди.

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Но по словам обозревательницы, все это бред, ведь прошло совсем мало времени после рождения второго ребенка у Меган и Гарри.

Меган никуда не полетит. Она только что родила ребенка и Гарри поедет сам,

– рассказал источник для Лиззи Робинсон.

"Меган не прилетит в Великобританию, чтобы присоединиться к Гарри на открытии памятника его покойной матери принцессе Диане 1 июля, подтвердил источник после того, как американский веб-сайт заявил, что она будет присутствовать", – говорится в официальном сообщении Робинсон.

Что известно о памятнике принцессе Диане?

Принцессе Диане 1 июля исполнилось бы 60 лет, но ее жизнь оборвалась еще в 36-летнем возрасте из-за автокатастрофы. По случаю символической даты принцы Уильям и Гарри готовятся открыть памятник в ее честь на территории Кенсингтонского дворца. Его установят в любимом уголке принцессы Уэльской – Затонувшем саду.

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