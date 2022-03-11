Королевские супруги Нидерландов встретились с украинскими беженцами

В результате на территории Украины многие украинцы вынуждены были покинуть дома. Многие граждане уехали за границу. Монаршие супруги Нидерландов встретились с беженцами из Украины.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима поддерживают Украину с первых дней войны. Супруги не только выражают поддержку, но и показывают ее на действиях. Так, Нидерланды принимают сбежавших от войны беженцев.

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Королевские супруги Нидерландов встретились с беженцами

10 марта монархи побывали во временном центре для беженцев в Харскампе. В этом армейском лагере проживают 950 граждан Украины, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и отправились за границу, чтобы спасти жизнь.

Максима и Виллем-Александр выслушали трогательные истории украинских семей, выразили свою поддержку. Также они пообщались с работниками центра, помогающими вынужденным переселенцам.

В армейском лагере Харскамп принимают 950 украинских беженцев. Король Виллем-Александр и королева Максима слушают там их трогательные истории и выражают сочувствие и поддержку. Они также общаются с работниками СОА и муниципалитета,

– написали в твиттере королевской семьи.

Трогательным жестом поддержала украинцев и королева Летиция. Испанское Ее Величество для одного из недавних выходов выбрало красивую украинскую вышиванку.

А королева Великобритании сделала в адрес Украины личное пожертвование.

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