Королевские супруги Бельгии готовы принимать беженцев из Украины

Монархи Бельгии – Филипп и Матильда заявили, что открывают свои двери для украинских спасающихся от войны беженцев. Они выделили два дома, в которых смогут поселиться три семьи из Украины.

Монархи Бельгии – Филипп и Матильда заявили, что открывают свои двери для украинских спасающихся от войны беженцев. Они выделили два дома, в которых смогут поселиться три семьи из Украины.

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Эти дома принадлежат Королевскому пожертвованию, которое перепрофилируют для нуждающихся. Об этом сообщил президент Royal Donation Ян Сметс.

"Это помещение, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных учреждений с целью размещения людей с низкими доходами, и эта миссия хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью королевского пожертвования. Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема", – сказал Сметс.

Семьи смогут заехать в дома в начале апреля.

Напомним, королевская семья Бельгии поддерживает Украину. На прошлой неделе монаршие супруги побывали во временном приюте для украинских беженцев, который обустроили в Брюсселе.

Королевские семьи поддерживают Украину