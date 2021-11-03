Королева Рания вышла в свет в вышитом платье: фото нового образа

Иорданская королева Рания совершила новый публичный выход. Ее Величество обожает одежду с вышивкой, потому и на этот раз выбрала роскошное вышитое платье.

Королева побывала в иорданском городке Мафрак, где встретилась с жителями Аль-Сархана. Она отметила, что энтузиазм и достижения местных очень вдохновляют.

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Образ королевы Рании

Ее Величество опубликовала фото с этой встречи на официальной странице в инстаграме. На нем Рания изображена во время разговора. Королева надела длинное атласное платье черного цвета с цветной вышивкой. Наряд был комфортным и выглядел очень празднично.

На этот раз она не укладывала волосы в локоны, как это делает обычно, а собрала их в пучок сзади. Лишь несколько коротких прядей спадали на лицо и добавляли образу нежность. Макияж Рании был в светлых коричневых тонах. Из аксессуаров аутфит дополнили серьги, часы и кольцо.



Королева Рания в вышитом платье / Фото из инстаграма Ее Величества